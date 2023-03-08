الدمام 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيواصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا في العاصمة الأوزبكية طشقند، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان غداً، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.وقبل بداية التدريب، عقد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اجتماعًا مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري حثهم من خلاله على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام المنتخب الياباني من أجل التأهل ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب، مؤكدًا ثقته على قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز.وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة أمس الأول مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى تمارين لياقية.// انتهى //10:44ت م0040