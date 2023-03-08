جيزان 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستمكن فريق طبي جراحي في منطقة جازان من إنهاء معاناة مريضة تعاني من آلام مزمنة وحادة في البطن في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي في قسم العيادات الخارجية بمستشفى العيدابي العام استقبل مريضة تعاني من آلام حادة ومزمنة في البطن متكررة منذ وقت سابق، وبعد الكشف عليها من قبل أطباء الجراحة في عيادة الجراحة العامة، وإجراء الفحوصات الإشعاعية بما فيها الأشعة المقطعية، والتحاليل المخبرية تبين وجود أكياس في الكبد في الفصين الأيسر الأيمن بحجم 30 سم ووجود التصاق للكيس بالمرارة والقناة المرارية الرئيسية من الفص الأيمن من الكبد والأوردة المغذية والتصاقه بالقولون الصاعد.وبين الفريق الطبي المشرف على علاج الحالة أنه تقرر وبشكل عاجل إجراء تدخل جراحي لاستئصال الكيسين بعد عزلها عن الأوردة المغذية بالفص الأيسر بطول 10 سم وكذلك الأيمن بطول 20 سم، مع إصلاح القناة المرارية للفص الأيمن من الكبد، واستئصال المرارة وكذلك إصلاح القناة المرارية.وأكد الفريق أنه تم نقل المريضة لقسم التنويم لاستكمال المرحلة العلاجية لحين تماثلها للشفاء وخروجها بالسلامة -بإذن الله-.يُذكر أن قسم العيادات الخارجية بمستشفى العيدابي العام بجازان قدمت خدماتها لأكثر من 4570 مستفيداً ومستفيدة خلال شهري يناير وفبراير للعام الحالي.// انتهى //11:08ت م0042