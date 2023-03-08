الخرطوم 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو حميدتي أن المؤسسة العسكرية والمدنيين اتفقوا على قيام حكم مدني ديمقراطي، مشدداً على أن هذا خط لا رجعة عنه.ولفتت الانتباه إلى رصد مكتب تتبع النزوح، التابع لمنظمة الهجرة الدولية في السودان حرق عشرات القرى والبلدات في إقليم دارفور منذ مطلع الشهر الجاري، بشكل ينذر بالخطر، حيث طالت الحرائق منازل القرويين ومخزونها من المحاصيل.وركزت صحف الأربعاء على توجيه وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عقب اجتماع هيئة قيادة الشرطة أمس، ببسط الأمن والطمأنينة من خلال الانتشار الميداني الواسع لقوات الشرطة عبر الارتكازات الثابتة والمتحركة بالمركز والولايات لتفعيل العمل المنعي تحقيقاً للأمن والاستقرار.وأشارت إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في ولاية كسلا بجمهورية السودان شملت 470 حقيبة إيواء، استفاد منها 2.632 فرداً.وأولت اهتماماً باطلاق هولندا ويونسيف السودان أمس، برنامجاً بقيمة 20 مليون يورو، لإيجاد حلول مستدامة لأزمة سوء التغذية في السودان.وعرجت صحف السودان على إدانة الأردن أمس الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين.// انتهى //11:12ت م0044