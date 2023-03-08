واشنطن 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسسجلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا إلى أدنى مستوى في أسبوع.وتراجع الذهب بنسبة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1812.44 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1816.50 دولاراً.كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 20.03 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 936.72 دولاراً والبلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1391.40 دولاراً.ويأتي تراجع أسعار الذهب بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول حول تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.// انتهى //11:25ت م0045