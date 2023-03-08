الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستشارك المملكة في أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW التي تنعقد في نيويورك خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس 2023م بوفد تترأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، لبحث موضوع "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة وتمكين جميع النساء والفتيات" واستعراض موضوع أعمال الدورة 62 " التحديات والفرص في تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات في الريف".ويضم الوفد المشارك الدكتورة لانا بنت سعيد، والعنود الحنيوي ممثلتين عن مجلس شؤون الأسرة، وشروق القويعي ممثلة عن وزارة الخارجية، والمستشارة الدكتورة مها الضاحي ممثلة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتورة هيا المقوشي ممثلة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفرح أبا الخيل ممثلة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتورة فاطمة باعثمان ممثلة عن القطاع غير الربحي، وضحى بديوي ممثلة عن فئة الشباب من مشروع سلام للتواصل الحضاري.وتأتي مشاركة وفد المملكة في اجتماعات CSW67 لتؤكد مكانة المملكة ودورها الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والتزامها بتحقيق المساواة التكاملية وضمان تكافؤ فرص إسهامهم في مسيرة التحول الرقمي، عبر استعراض الجهود والمنجزات الوطنية الرائدة والنوعيّة في القطاع، ومن أبرزها تسليط الضوء على مبادرة تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبادرة سمو ولي العهد الدولية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، وإبراز جهود القطاع غير الربحي الممكّنة في مجالات التغيّر التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض حزمة المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة لتعزيز إسهام المرأة في التنمية الريفية في إطار مناقشة ما حققته الدول في موضوع أعمال الدورة 62 لعام 2018.وأوضحت الدكتورة ميمونة آل خليل أن هذا الملتقى الأممي يعد فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة ضمن سياقات أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ومشاركة المجتمع الدولي للتقدم المحرز فيما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الابتكار والتغيير التكنولوجي، مشيرةً إلى أن وفد المملكة المشارك سيسلط الضوء على دور مبادرات المملكة في تعزيز فرص المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي على الصعيدين المحلي والدولي، التي تنطلق من إيمان المملكة الراسخ بأهمية تمكين المرأة في المجالات كافة .يٌذكر أن المملكة تنظّم على هامش أعمال الدورة فعالية بعنوان "التحول الرقمي والابتكار من الشمولية إلى الاستدامة" اليوم الأربعاء تزامنًا مع يوم المرأة العالمي، لمشاركة تجربة المملكة في تمكين المرأة في الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي، وتجربة القطاع غير الربحي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم المرأة، إلى جانب تمكين الشباب السعودي من قيادة التحول الرقمي.// انتهى //11:34ت م0047