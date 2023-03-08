الجزائر 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع الجزائري أولوية في برنامج عمل الحكومة، داعيًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تمكين الفتاة والمرأة الجزائرية في المجالات كافة بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة ضمن إطار خصوصية ومقومات المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.وعرجت على الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى إجراء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لقاءً مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في محاولة للدفع نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.وواصلت رصد التطورات في الأراضي الفلسطينية، مخبرة عن استمرار المستوطنين الإسرائيليين اعتداءاتهم على سكان بلدة حوارة في الضفة الغربية، وتخريب ممتلكاتهم وذلك بحماية أفراد من قوات الاحتلال.// انتهى //12:09ت م0057