الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الثقافة العرض المسرحي الكبير "ترحال" في حي الثليما بمحافظة الدرعية الذي يستمر حتى 19 مارس، وتحتفي فيه الوزارة بالثقافة السعودية وتجذرها في الجزيرة العربية، من خلال عروض أدائية سعودية تعد الأكبر في تاريخ المملكة.وقدمت قصة "تِرحال" عــرضاً أدائــياً ساحراً، يُبــرز الدور المفصلي الذي يمثله تـراث المملكـة في تشـكيل مسـتقبلها وتحويـلها إلى حقيقـة مرئية.ويروي العرض قصة الشاب "سعد" مع جده والتحديات التي تواجههما خلال رحلتهما في الطبيعة السعودية، وصولاً إلى مفتاح المستقبل وهو "تراثنا".وشهد العرض الأول من "تِرحَال" تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من مؤدّين سعوديين متميزين، عبر 17 مشهداً أدائياً ممزوجاً بأنغام الموسيقى الشرقية والعالمية في قالب يعبّر عن اكتشاف تراث وطبيعة المملكة.وتدور أحداث المسرحية حول عدة شخصيات، أولها شخصية "سعد" الشاب السعودي الحالم والمتفوق والطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه، وشخصية "الجد" الذي ينقل خبراته إلى حفيده سعد من خلال كتاب "إرثنا"، وشخصية "الحلم" وهي فارسة تمثل فرصة الحياة، أما شخصية "الريح"؛ فهي شخصية رئيسية خيالية تجسد التحديات التي تواجه سعد، وشخصية "الخطاط" التي تزين المسرح بأجمل أشكال الخط العربي، بالإضافة إلى دور الفرقة التي تقدم العروض الأدائية المصاحبة للشخصيات.وتشارك في العـرض المسرحي "تِرحـال" مواهـب سـعوديّة شـابّة، ومجموعة من الفنّانيـن العالمييـن، حيـث يعتمـد العرض علـى مختلـف عناصـر الطبيعـة، وعلـى أحـدث التّقنيـات المسـرحية لتقديم أداء مذهــل يخاطــب عاطفــة الجمهــور.// انتهى //12:15ت م0058