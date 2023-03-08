القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأدان البرلمان العربي بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم جنين بالضفة الغربية، وسقوط 6 شهداء وإصابة العشرات، في انتهاكٍ صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.وحَمّلَ البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، مطالبًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي، ووضع حد للإجراءات الأحادية والاستفزازية لحكومة الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.ودعا البرلمان العربي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعودة إلى الانخراط الجَديّ في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //12:31ت م0061