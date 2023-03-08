القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وإمكانيات دفع مشروعات التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، إضافة إلى استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ (١٥٩).// انتهى //12:32ت م0062