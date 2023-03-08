دبي 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسوقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، أمس ، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية 2023، في دبي.ومثّل الأمانة العامة في التوقيع مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون العميد عيسى سعيد زايد الكواري، فيما وقعها عن القيادة العامة لشرطة دبي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - شرطة دبي العميد عيد محمد ثاني حارب، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري.وتأتي المذكرة في إطار سعي المركز لمد جسور التعاون مع الأجهزة والمراكز الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، وبهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الدراسات والبحوث والخبرات والتدريب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية.وأوضح العميد عيسى الكواري أن توقيع المذكرة يأتي في إطار ما توليه دول المجلس من تعاون وتكامل وتنسيق للحد من جريمة المخدرات.// انتهى //12:34ت م0064