الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسدشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، معرض ريستاتكس الرياض العقاري للعام 2023، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7- 10 مارس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وتمويلية وشركات التطوير العقاري.وشهد الحقيل خلال حفل الافتتاح إطلاق صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2، كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوطنية للإسكان ومبادرة "البناء الحديث" وثلاثة مصانع من مزودي خدمات تقنيات البناء الحديث لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها من زيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.ويتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: (الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، والاستدامة وجودة الحياة في القطاع العقاري، والتنمية الحضرية والابتكار السعودي، والتحول الرقمي في القطاع العقاري، والإسكان الميسر، والوساطة العقارية، والمشاريع الإسكانية التحديات والحلول، وقصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر).// انتهى //12:35ت م0065