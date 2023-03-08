الدمام 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، من تاريخ 15 سبتمبر 2022م إلى 1 مارس من العام الجاري 2023م، من تسوير مباني تحت الإنشاء بطول 5.891 متراً طولياً، ورفع 271.694 متراً مكعباً مخلفات بناء، 5613 حاجزاً خرسانياً، وصيانة 2920 عمود إنارة ورفع 508 سيارة تالفة من مختلف أحياء الحاضرة.وقامت الأمانة بإصلاح 38.272 متراً طولياً من حفر الشوارع، ودهان 81447 متراً طولياً من الأرصفة، وإصلاح 226 من محول كهرباء، وإزالة 621 لوحة إعلانية مخالفة، وإصلاح وتأهيل 406.739 متراً مربعاً في الحدائق وملاعب الأطفال، وإصلاح 69 من واجهات المباني والمحال، ومعالجة 3.024 حاوية نظافة وإزالة 66 من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية، و32 مظلة وهناجر مخالفة، وزراعة 884.913 شجرة وورود موسمية وطمس 4.526 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح 216 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، إضافة إلى ضبط عدد 114 من الباعة الجائلين المخالفين.// انتهى //12:37ت م0066