القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، مستنكرة كذلك اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، واستمرار اعتداءاتهم الهمجية والمتصاعدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانٍ لها اليوم، إن المجزرة الدموية في جنين تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، وامتدادًا لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.وحمّلت الجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وتداعياتها على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن، بالتدخل الفوري لوقف تلك المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي تستوجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي.// انتهى //12:51ت م0067