القدس المحتلة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها قرى في مدينة أريحا بالضفة الغربية.وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، أن الاحتلال يعتقل في سجونه 29 سيدة فلسطينية في ظل ظروف اعتقال قاسية، لافتاً النظر أنه تم اعتقال 16 ألف فلسطينية منذ عام 1967.في السياق شمل اليوم الاضراب الشامل عدة مدن في الضفة الغربية، وذلك تنديداً بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لستة فلسطينيين مساء أمس في مخيم جنين .// انتهى //12:52ت م0069