الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستُشارك الوطنية للإسكان كراعٍ ماسي لمعرض "ريستاتكس" العقاري، الذي انطلق يوم أمس ويستمر حتى 10 مارس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين وجميع شرائح المجتمع تحت سقف واحد، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.وتأتي رعاية الوطنية للإسكان كونها أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تزامنت مع طرح أضخم معروض عقاري بالمملكة في ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، لتستعرض من خلال مشاركتها أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي أسهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وذلك بمشاركة 18 مطوّرًا عقاريًا في جناحها؛ لعرض الخدمات المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية، وتمكين الأسر السعودية من الحلول السكنية المبتكرة في تملك الوحدات السكنية وتسجيل الاهتمام بضاحية الفرسان.ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوع مصادر الاستثمار، وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية، وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج تمويل المساكن وعمليات البيع للعملاء.الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.// انتهى //13:02ت م0070