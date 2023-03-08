الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيشارك مجلس التجارة الإلكترونية في ملتقى بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض خلال الفترة من 9 - 13 مارس 2023، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية وأكثر من 650 مستثمراً من جميع أنحاء العالم.وتأتي مشاركة المجلس من خلال "باب التجارة الإلكترونية" الذي يعد مبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والعاملين في هذا المجال من مواكبة نمو التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً، خاصة وأنها تتداخل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد القطاعات الواعدة التي ينتظر أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.ومن المنتظر أن يعلن المجلس عن عدد من المبادرات بالتعاون مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وكبرى الشركات الرائدة بهدف توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تنظيم 40 ورشة عمل تقدمها جهات حكومية وخاصة، و15 جلسة حوارية، إضافة إلى استضافة أكثر من 50 متحدثاً من أبرز الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية.ويستعرض المجلس المستجدات المستقبلية في التجارة الإلكترونية في قطاعات متعددة أبرزها التقنيات اللوجستية، والروبوتات، ومستقبل التسوق والتوصيل، والأسواق الإلكترونية، ومنصات التطوير، وحلول الدفع، ومسرعات وحاضنات الأعمال، وغيرها.ويتولى مجلس التجارة الإلكترونية منذ تأسيسه في العام 2018م مهام اقتراح السياسات والتشريعات والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته.يذكر أن "بيبان 23" يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول للمستثمرين ورواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، وتقديم حلول متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //14:06ت م0087