عام / سمو أمير منطقة الباحة يطّلع على جهود إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة
الأربعاء 1444/8/16 هـ الموافق 2023/03/08 م واس
الباحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية المكلف بالمنطقة سعدي بن راشد الزهراني وعدداً من قيادات الإدارة.
وأكد سموه أهمية الدور الذي تقدمه إدارات الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من سمو وزير الداخلية، مثنياً على جهود إدارة الأحوال بالمنطقة، وحاثاً على مضاعفة الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى، كما تسلم سموه تقرير إنجاز الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة للعام المنصرم 2022م.
// انتهى //
14:06ت م
0088