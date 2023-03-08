الباحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية المكلف بالمنطقة سعدي بن راشد الزهراني وعدداً من قيادات الإدارة.‏وأكد سموه أهمية الدور الذي تقدمه إدارات الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بدعم من ‏القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من سمو وزير الداخلية، مثنياً على جهود إدارة الأحوال بالمنطقة، وحاثاً على مضاعفة ‏الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى، كما تسلم سموه تقرير إنجاز الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة ‏للعام المنصرم 2022م.// انتهى //14:06ت م0088