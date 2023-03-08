الأحساء 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسوقعت أمانة محافظة الأحساء ثلاثة عقود استثمارية في مجالي الأنشطة السياحية والصحية، لمدة 25 عاماً، وبعوائد استثمارية تُقدر بـ 52 مليوناً و872 ألفاً و500 ريال، وفقاً للتدابير المعتمدة في هذا الجانب.وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، سعي الأمانة إلى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة، مشيراً إلى أن العقود تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف على أرض مخصصة بمساحة 18000 متر مربع بحي القدس جنوب الهفوف، وإنشاء وتشغيل وتطوير وصيانة وجهه سياحية في شاطئ العقير، وتنفيذ أعمال التطوير والتشغيل والصيانة لحديقة محاسن في مدينة المبرز بمساحة 18200 مترمربع؛ تشمل العناصر الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية.// انتهى //14:09ت م0089