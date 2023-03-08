سكاكا 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستمكن -بفضل الله- الفريق الطبي (كود الجلطة الدماغية) في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ حياة مريض (مواطن خليجي) تعرض لوعكة صحية وعلى الفور تم استقبال المريض وتقديم الإسعافات الطبية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين وجود جلطة بالمخ، وتم التدخل السريع من قبل الفريق الطبي وإعطاء المريض مذيبات الجلطات عن طريق الوريد وتم تحويله لقسم العناية المركزة، وتمت متابعتة من قبل الأطباء والتمريض حتى استقرت حالته الصحيه وخروجه لقسم التنويم وهو بحالة صحية جيدة، ومن ثم خروجه من المستشفى .يذكر أنه راجع عيادات المستشفى خلال الشهر الماضي 7078، كما بلغ عدد مرضى التنويم ٦٧١، وراجع قسم الطوارئ ١٤٦٩، وبلغ عدد العمليات الجراحية ٢٧٧ .// انتهى //14:13ت م0090