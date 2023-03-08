جدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "التداول الإعلامي لمصطلحات القضية الفلسطينية"؛ وذلك بمشاركة ممثلي منظمات دولية ووكالات أنباء لبحث المصطلحات المستخدمة في وسائل الإعلام الدولية أثناء تغطيتها للأحداث في فلسطين، وتقييمها بناءً على مقتضيات الشرعية الدولية، والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.وأوضح المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبدربه اليامي، أنَّ "تنظيم هذه الورشة يأتي امتداداً لقرارات الجمعية العامة للاتحاد، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الإعلام التي دعت إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل التصدي للتضليل الإعلامي وترويج المعلومات الخاطئة حول الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والعدوان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين".وأكد أنه من أجل إنجاز ما نصَّت عليه هذه القرارات على الوجه المطلوب، فإنه لا بد من تصحيح المصطلحات المتداولة في وسائل الإعلام عندما يتعلَّق الأمر بتغطية أحداث فلسطين وتطوراتها، لافتاً إلى أنَّ اللغة تعد عنصراً مهماً في تشكيل الوعي العام بقضية معينة، والمصطلحات التي يتم توظيفها في وصف ظاهرة ما تسهم بشكل محوري في وضع هذه الظاهرة ضمن إطار معين سلباً أو إيجاباً.وكشف أنَّ الورشة تأتي في إطار وضع الخطوط العريضة لدليل إعلامي شامل عن المصطلحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعياً منسوبي وسائل الإعلام في الدول الإسلامية إلى حضور أعمال الورشة التي سيتم بثها عبر منصة زووم على الرابط الآتي: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zdxRTxBlQsiZYtddNDKudA.// انتهى //14:14ت م0091