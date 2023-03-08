المدينة المنورة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستشهد المدينة المنورة هذه الأيام توافد المزيد من الزوار خلال الأسبوع الحالي الذي يُصادف إجازة دراسية وفق نظام الفصول الدراسية.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية شملت المسجد النبوي والعديد من المعالم التاريخية والإسلامية، حركة مضطردة في هذه المواقع ، حيث يحرص الزوار على أداء الصلاة بالمسجد النبوي والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما- لما لها من الأجر والثواب الذي يحرص عليه كل مسلم إضافة للمواقع المستحب زيارتها بالمدينة المنورة .وحول الحركة النشطة التي تشهدها الأسواق التجارية بالمنطقة وثقت "واس" تردد الزوار على هذه الأسواق ، حيث اعتاد الزائرون على شراء هدايا معينه لذويهم وأقاربهم، إلى جانب التمور ونعناع المدينة بأنواعه والورد المديني كما تشهد الدور والشقق السكنية خارج نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي استمرار نسبة إشغال جيدة من زوار الداخل من المواطنين والمقيمين.ومن الأماكن التي ينصح الذهاب إليها ‎بالمدينة المنورة جادة قباء ومتحف دار المدينة المنورة أول وأكبر متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة ووادي العقيق هذا الوادي المبارك الذي أصبح صديقاً للبيئة و معرض عمارة المسجد النبوي، وقصور عروة بن الزبير و بعض الآبار التي ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث تعد هذه الأماكن عامل جذب لجميع قاصدي المدينة من السياح والزوار والباحثين وطلبة العلم.// انتهى //14:17ت م0092