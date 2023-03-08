الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستصدرت الكليات التقنية للبنين والبنات في منطقة الرياض المراكز الأولى في إحصائية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاصة بعدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين والخريجات في عام 2022.وحلت الكلية التقنية للبنين بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنين في المملكة بعدد فرص بلغ (15505) فرص ، وأتت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنات في المملكة بـ(1343) فرصة وظيفية، كما أتت الكلية التقنية للبنات بالرياض في المركز الثاني بـ (840) فرصة وظيفية، لتشكل هذه المنشآت التدريبية ما يعادل 17% من مجموع الفرص الوظيفية التي توظف بها خريجو وخريجات المؤسسة في العام الماضي 2022، والتي بلغت في مجموعها 100 ألف فرصة وظيفية.يأتي هذا الإنجاز نظير الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنشآت التدريبية بالمنطقة وبإشراف ومتابعة مباشرة من إدارة التدريب بالمنطقة، حيث يمثل إيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات أحد الأولويات الإستراتيجية للعمل، كما يتم تهيئة الخريجين والخريجات وإعدادهم من خلال الدورات المتخصصة التي تسهم في حصولهم على الوظيفة المناسبة.ويرتكز عمل رؤساء التنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية على الكثير من الجهد نحو هذا الهدف من القيام بالزيارات الميدانية لقطاعات الأعمال، بما يغطي كافة التخصصات وعمل لقاءات التوظيف المستمرة في مقراتها والتواصل المباشر مع أصحاب القرار، وورش عمل متخصصة تساعد في إيجاد علاقة متينة لدعم التوظيف والتي لا تسهم في توفير الفرص الوظيفية فحسب بل تستقرئ الاحتياج الفعلي والمتغير لهذه القطاعات من الكوادر الوطنية والمهارات المطلوبة وما يستجد بشأنها تبعاً لتطور تلك الأعمال.وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المباركة من الجميع ولله الحمد كونها تصب في خدمة الوطن وأبنائه وبناته من خلال تغذية قطاعات الأعمال بالكوادر الوطنية المدربة مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وأنه نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود التي توليه القيادة الحكيمة أيدها الله لقطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة.يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وقعت العديد من مذكرات التفاهم لخدمة هذا الهدف، كما تقيم معرضاً للتوظيف بشكل سنوي لحريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة , فيما تسهم إدارة التدريب بمنطقة الرياض بتوظيف الخريجين من المناطق الأخرى بحسب وفرة الفرص التخصصية بالمنطقة.// انتهى //14:18ت م0093