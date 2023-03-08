الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسشارك وفد المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية في أعمال الدورة الثالثة للجنة السياسات التجارية للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في جمهورية تونس .وسبقت اللجنة ورشة عمل إقليمية أقيمت، حول استخدام أداة محاكاة السياسات التجارية العربية "Arab Trade Simulator interface".وافتتح الاجتماع معالي وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، وقدمت المملكة كلمة، شكرت فيها جمهورية تونس على حسن الاستضافة، والأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على ما قدموه من دعم وجهود للدول الأعضاء، وتم التطرق إلى أبرز السياسات التجارية التي اتخذتها المملكة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات، وجددت المملكة شكرها للإسكوا على دعمها للدول الأعضاء، مؤكدة أهمية تكثيف برامج بناء القدرات والدورات التدريبة الوطنية خاصًة برامج المحاكاة لما لها من أثر كبير على تطوير إجراءات الدول الأعضاء.// انتهى //14:18ت م0094