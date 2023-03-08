الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيشارك المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ملتقى بيبان 23، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الرياض خلال الفترة من 9 - 13 مارس 2023، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية وأكثر من 650 مستثمراً من جميع أنحاء العالم.ويستعرض المركز خلال مشاركته أدواره في تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.ويقدم المركز من خلال 3 أجنحة يشارك بها في "باب التمكين والفرص، وباب الانطلاقة، وباب التجارة الإلكترونية، في الملتقى تعريفاً بالخدمات التي يقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين، التي بلغت أكثر من 750 خدمة مقدمة من قبل أكثر 58 جهة معنية بقطاع الأعمال من خلال فروعه المكانية الـ 16 المنتشرة في 13 مدينة حول المملكة، وعبر "منصة الأعمال".يذكر أن "بيبان 23" يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول للمستثمرين ورواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، وتقديم حلول متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //14:20ت م0096