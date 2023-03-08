جدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" العروض التمثيلية للأطفال "شريك" من إنتاج برودواي إنترتينمنت جروب؛ وذلك خلال الفترة من 6 إلى 11 مارس الحالي؛ وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الجامعة المستمر بالارتقاء بالتعليم والوعي الثقافي للمجتمع المحلي.وتقدم هذه العروض مجموعة من الممثلين الموهوبين، إضافة إلى الأزياء الملونة والأغاني التي تحول القصص الخيالية إلى واقع ملموس، وبفضل المزيج الفريد بين الرومانسية، الفكاهة، والحكايات الخرافية؛ التي تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.من جهته أوضح نائب رئيس "كاوست" لخدمات المجتمع كرس سيلي؛ أن استضافة الجامعة لمثل هذه العروض ينطلق من اهتمامها بالرقي بثقافة الطفل؛ وإطلاق منظومة البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع المحلي.// انتهى //14:22ت م0097