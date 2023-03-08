الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكينها على الصعيد الوطني والدولي، الأمر الذي أتاح للمرأة أداء دور مهم في التنمية.وقال بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة": "إن هذا اليوم مناسبة مهمة لاستعراض الإصلاحات والممكنات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال عدة مبادرات وبرامج أسهمت في تمكين القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار كتعزيز دور المرأة القيادي وتحقيق التوازن بين الجنسين في أنظمة العمل وتوحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل فيها، بالإضافة لتمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة وغيرها من الممكنات الهادفة لدعم حقوق المرأة وتعزيزها.وأشار الفاخري إلى أن الأنظمة السارية في المملكة كنظام الحماية من الإيذاء ونظام الأحوال الشخصية ونظام العمل ونظام التحرش وغيرها أسهمت في توفير مزيد من الضمانات للمرأة على أرض الواقع, مؤكداً أهمية تكثيف البرامج التوعوية بحقوق المرأة وفق ما نصت عليه الأنظمة بما يسهم في تمكينها من معرفة ما لها من حقوق كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة، بالإضافة إلى أهمية رفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لاحترامها وعدم المساس بها.// انتهى //14:26ت م0098