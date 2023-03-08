الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تدشين المبادرات والمشاريع الفنية المنجزة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك يوم الاثنين المقبل 21 شعبان 1444هـ في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وثمّن معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، رعاية سمو أمير منطقة الرياض لحفل التدشين الذي يهدف لتحسين وتطوير البيئة الجامعية وكفاءتها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات والمشاريع تأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية لتهيئة المناخ العلمي الملائم والبنى الأساسية لطلابها وطالباتها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.وأشاد معالي رئيس الجامعة بدعم القيادة الرشيدة لكل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، والمواءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل.// انتهى //14:29ت م0100