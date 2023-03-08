الخرج 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم , مدير شرطة المحافظة العميد محمد بن عبدالعزيز الصالحي، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وهنأ سموه العميد الصالحي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.فيما عبر مدير شرطة المحافظة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - , مثمنا لسمو محافظ الخرج تقليده هذه الرتبة التي ستكون دافعًا له لمواصلة العطاء بكل جدّ وإخلاص.//انتهى//15:43ت م0134