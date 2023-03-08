الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسعقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب بن عايد المطيري، وبمشاركة عددٍ من مسؤولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لمناقشة ما جاء في التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1443 / 1444هـ .وجرى خلال الاجتماع بحث ما تضمنه التقرير السنوي من جهودٍ وأعمال تقوم بها الهيئة وفق اختصاصاتها، تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها، حيال التقرير وتقديمه أمام المجلس في الفترة المقبلة.وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمي - إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات المحالة إليها من المجلس، تضمنت أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1443 / 1444هـ، المتعلق بأداء المركز، والتحديات والصعوبات التي تواجهه خلال عام التقرير.من جانبٍ آخر، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني، ناقشت فيه الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس تمهيدًا لتقديم تقاريرها والرفع بها إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.يذكر أنَّ اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، تدرس حسب اختصاص كلٍّ منها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها، التي تحال من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في إحدى جلسات المجلس القادمة.// انتهى //15:47ت م0135