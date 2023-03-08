الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسناقش مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي تنظمه "الألكسو" واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في العاصمة الرياض هموم الشباب المستقبلية في جلسته الخامسة التي حملت عنوان "الشباب والشمول في قطاعات التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا".وافتتح الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، حيث أكد فيها ضرورة وضع أولويات لمشاركة الشباب في جميع المؤسسات لتحقيق رؤاهم المستقبلية، وهو هدف يتطلب توفير المنصات اللازمة لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.وأضاف سموّه: أن من ضمن أهداف المؤتمر الجوهرية، الاجتماع لتشارك الرؤى من أجل تحسين رأس المال البشري، ونقل تجاربنا وخبراتنا للوصول إلى أهداف مشتركة في المجالات التعليمية والثقافية، وإصلاح الفرقة الرقمية في المجتمعات الحديثة.وبيّن سموّه أن الثغرة تتسع بين الدول النامية والمتقدمة، وهنا يبرز دور المصارف الإنمائية ورواد الأعمال في ردم هذه الفجوة.بدورها بدأت مدير برنامج المتاحف التعليمية والتعلم الإبداعي في متحف اللوفر في أبوظبي مارال بيدويان، مشاركتها بالحديث عن متحف اللوفر في أبوظبي، والهدف من إنشائه، مؤكدةً استضافة المتحف لجميع الفئات العمرية.وتناولت سبل وضع خطط لجذب الشباب من أجل التفاعل معهم، وتعزيز فكرة التعلم من خلال التشارك والخبرات، واستخدام التقنيات الحديثة في إجراء الحوارات.واستعرض المدير العام للمركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية بمنظمة "ايكروم" الدكتور وييبر ندورو، جهود المنظمة التابعة لليونسكو وهدفها المتمثّل في بناء القدرات في الجوانب التراثية والثقافية، والاهتمام بالمتاحف والمواقع التاريخية، إلى جانب حديثه حول طرق ربط الشباب بتراثهم وتاريخهم، واستلهام ماضيهم الجميل.واختتمت الجلسة بحديث العضو المؤسس في "توين ساينس" أوكان دوروسون، تناول خلاله سبل ربط التقنية بالعلم وكيفية الوصول إلى جودة التعليم.// انتهى //15:53ت م0138