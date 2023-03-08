الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسوقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض، في مجال نظام مدى والتجارة الإلكترونية؛ بهدف تفعيل خدمة حلول التجارة الإلكترونية كانطلاقة أساسية في تعزيز قطاع المقبوضات الرقمية – التحصيل الإلكتروني – بالصندوق باعتماده على أحدث التقنيات المصرفية العالمية من خلال العمل على تسهيل إجراءات عمليات التحصيل الإلكترونية عن طريق إتاحة ذلك عبر منصة الصندوق الخارجية، حيث أن نظام التحصيل الإلكتروني يمنح لحاملي البطاقات إمكانية توثيق ومتابعة جميع العمليات المنفّذة بواسطة البطاقة المصرفية.ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق نائب مدير عام الصندوق للمالية سليمان بن عبد الوهاب الدويش، ومدير إدارة المصرفية الحكومية والقطاع العام في بنك الرياض راكان العجروش.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية؛ بهدف تحقيق التعاون والشراكة في مجال الخدمات المصرفية المتطورة، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتسهيل على عملاء الصندوق وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لهم.// انتهى //15:54ت م0140