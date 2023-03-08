الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.وشدد معاليه على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.كما جدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //16:02ت م0142