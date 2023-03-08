الدوحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأقفل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مرتفعاً بنسبة 0.28 بالمئة، أي بواقع 29.750 نقطة ليصل إلى 10 آلاف و752.32 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 157 مليوناً و347 ألفاً و347 سهماً، بقيمة 480 مليوناً و121 ألفاً و128.238 ريالاً، نتيجة تنفيذ 14895 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.// انتهى //16:02ت م0143