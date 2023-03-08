لندن 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأدّى تراكم الجليد وانخفاض درجات الحرارة اليوم إلى إغلاق المدارس ومعظم الطرقات العامة في مقاطعة ويلز البريطانية.ونقلت وسائل إعلام محلية صوراً لطوابير السيارات المتوقفة على الطرقات بعد أن تراكم الجليد لأكثر من ١٠ سنتمترات في بعض مناطق المقاطعة، فيما انخفضت درجات الحرارة ليلاً لأدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.ويأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه مكتب الأرصاد الجوي من أن عاصفة قطبية شمالية ستضرب جميع مناطق المملكة المتحدة هذا الأسبوع، مصحوبة بتساقط الصقيع ورياح باردة جداً، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وإتباع الإرشادات الطبية الرسمية في مثل هذه الظروف.// انتهى //16:02ت م0144