الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 63.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10410.21 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 148 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: ثمار، شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وساسكو، وبن داود، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أميانتيت، وينساب، وأمريكانا، وسلامة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 4.35 %.فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، وزين السعودية، والرجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 97.56 نقطة ليقفل عند مستوى 18965.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم.// انتهى //16:05ت م0145