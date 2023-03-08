القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.057 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.8 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليبلغ مستوى 16315.62 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.23% مسجلاً 4437.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.35% لينهي التعاملات عند مستوى 3020.6 نقطة.// انتهى //16:53ت م0167