لندن 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسقدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3) بيانًا مشتركًا - نشرته الحكومة البريطانية اليوم - إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعربت فيه عن قلقها بشأن عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.وأشارت مجموعة الدول الثلاث إلى أن إيران لم تفِ بالتزاماتها لعام 2015، حيث أشار تقرير المدير العام لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى حدود قصوى ، بنسب تصل إلى 60٪، وهو أمرٌ يدعو للقلق.وأشارت مجموعة E3 إلى أن التغييرات في تكوين أجهزة الطرد المركزي التي أجرتها إيران في محطة فوردو لتخصيب الوقود، ودون إشعار مسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو أمرٌ يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ويقوض قدرة الوكالة على تنفيذ تدابير الضمانات الفعالة في المنشآت النووية الإيرانية.وأكد البيان أن وجود جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 83.7٪ U-235 في محطة فوردو لتخصيب الوقود، هو أمرٌ يتعارض بشكل كبير مع مستوى التخصيب المعلن من قبل إيران، حيث أن مستوى التخصيب غير المسبوق هذا، إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، يجعل إيران قريبة بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة.ودعت مجموعة الدول الثلاث إيران إلى إعادة تثبيت جميع المعدات التي تعدها الوكالة، والسماح بمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه على النحو المتفق عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة.// انتهى //16:53ت م0168