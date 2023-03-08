الخرطوم 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسشاركت السودان في احتفالات اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وذلك من داخل قاعه الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة للدورة (67).ودعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت الذي ترأس وفد السودان، الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال وصول النساء للتكنلوجيا والمعلومات.من ناحية أخرى شاركت السودان في البرنامج الذي نظمته دولة فلسطين عل هامش أعمال الدورة (67) حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في فلسطين.// انتهى //16:54ت م0170