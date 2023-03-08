الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيشارك البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات في ملتقى "بيبان 23"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة".وتهدف مشاركة البرنامج في "بيبان 23" إلى توضيح الجهود المتكاملة التي يقوم بها لخدمة القطاع التقني، ورفع الوعي بالخدمات المقدمة، وسهولة الوصول إليها، إضافةً إلى رفع مستوى تبني التقنيات الناشئة، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال تقنية المعلومات، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحوّل الوطني وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.ويقدم البرنامج الوطني لرواد الأعمال التقنيين والشركات التقنية نبذة عن المبادرات التي تُمنح لخدمة القطاع، وكيفية التقديم عليها، مع توضيح خدمات تطوير الأعمال والمنتجات والجلسات الاستشارية، وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في نفس المنطقة، وتقديم حلول إقراضية وتمويلية للشركات الناشئة من أجل زيادة فرصها في الحصول على التمويل ودعم الجهود التوعوية والخدمات غير المالية.يذكر أن ملتقى "بيبان 23" يتضمن 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين، كما يتضمن الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بهدف دعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال من أجل تعزيز مكانة المملكة وجعلها الخيار الأول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً.// انتهى //17:01ت م0174