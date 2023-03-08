دبي 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، رئيس بولندا أندجي دود.وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين والارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل الخبرات.كما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:19ت م0177