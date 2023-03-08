القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة التعاون في المجال العسكري والأمني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //17:19ت م0178