الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسنظم المجلس الصحي السعوي حفلاً تكريماً للقائمين على مبادرات برنامج التحول الصحي بالمجلس الصحي السعودي 2030 من منسوبي المجلس والمراكز السعودية والوطنية، على ما بذلوه من جهود كبيرة ومميزة خلال عملهم على مبادرات المجلس وتطوير البرامج والمشاريع؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الصحي وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة، وعلى ما يبذلونه في إرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية.وألقى الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي كلمة نوه فيها بالجهود التي يقدمها منسوبو المجلس والمراكز السعودية والوطنية في تطوير البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات المختلفة التي يعمل عليها المجلس وتحقيق الأهداف التي يسعى لها؛ وبرنامج التحول في القطاع الصحي، لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.ثم كرم الأمين العام للمجلس الصحي السعودي القائمين على مبادرات برنامج التحول الصحي بالمجلس الصحي السعودي والمراكز السعودية والوطنية؛ وكذلك القائمين على مبادرات المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمركز الوطني للمعلومات الصحية، والإدارات المساندة لأعمال مبادرات المجلس الصحي السعودي.// انتهى //18:06ت م0191