الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساختتم مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم، الذي يقام في الرياض تحت شعار "معًا نحو التغيير في القرن 21"، جلسات اليوم الأول، بجلسة حوارية تحت عنوان " الاستدامة في مستقبل التعليم"، بمشاركة المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي، والرئيس والمدير التنفيذي لكومنولث التعلم آشا كانوار، ومدير إدارة التربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "اليسكو" رامي اسكندر، ومدير أول ورئيس مركز مستقبل العلوم في المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية ماثيو دينيس.وناقش المشاركون خلال الجلسة سبل ضمان الجودة العالية للمنهج الجديد واعتماده على العلوم والمستقبل، ودور القطاع الخاص والمنظومة التعليمية الأوسع نطاقًا في تحديد منهج الغد، وتحديد فرص جديدة لضمان الوصول السريع إلى المهارات الجديدة للطلاب في جميع أنحاء العالم دون المساس بالجودة، وإعادة تصور قطاع التعليم في المستقبل، وسعي الشركات والحكومات والمنظمات الدولية إلى تحقيق التحول الأخضر، إلى جانب استعراض التقييم الدقيق للاحتياجات على مختلف مستويات النظام التعليمي، والجمع بين العلوم والتعليم لتصميم منهج الاستدامة في المستقبل، والمهارات الخضراء التي ستدعم التحول العالمي إلى المجتمعات الخضراء.وأوضح الدكتور القاطعي خلال مشاركته، أن مشروع تنمية القدرات البشرية أوكل بعدد من المشاريع المهمة التي تهدف إلى خلق إطار موحد للمهارات العامة والخاصة بالقطاعات المختلفة، ورفع قدرات الأفراد وتمكينهم من المنافسة عالمياً، وتعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.من جانبه، بيّن رامي إسكندر، أن الاقتصاد الاخضر هو التحول من انماط الانتاج والاستهلاك غير المستدام، التي تتمثّل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، إلى جانب الاقتصاد الرمادي وهو اقتصاد غير رسمي الذي يعرف بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات، والتي لا تدرج في الاحصائيات الرسمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد الابيض يتمثّل في الاقتصاد الذي يخص قطاع الخدمات الصحية وعناية المرضى سواءً كانوا أشخاصا عاديين أو معاقين أو مسنين، كما يشمل الصناعات الدوائية والطبية والحيوية.يذكر أن مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم،الذي تنظمه "الألكسو" واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تحت شعار "معاً نحو التغيير في القرن 21"، بحضور أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، يسعى لإنشاء منصة عالمية تعاونية وموثوقة للمنظمات الدولية؛ للالتقاء والاستفادة من الفرص المستقبلية، إذْ يشجع على الحوار المفتوح والشراكة بين أصحاب المصلحة؛ لإنشاء خارطة طريق للمنظمات الدولية للتعاون بشكل أكثر فعالية، مع وضع آلية مستدامة للشراكات الناتجة عن المؤتمر.// انتهى //18:24ت م0193