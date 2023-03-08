جنيف 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بالتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات، حملة للتطعيم ضد الكوليرا في شمال غرب سوريا .وأوضحت أنه سيتم في هذه الحملة استخدام 1,7 مليون جرعة لقاح لحماية السوريين الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال والمعرضين لخطر الإصابة بالكوليرا، بما في ذلك مناطق معرة تكسرين ودانا وسارمادا واطمة في أدلب وفي منطقة أعزاز شمال حلب، كما سيقوم 1400 فريق من العاملين الصحيين والمتطوعين بتنفيذ الحملة التي تستمر عشرة أيام عبر طرق الأبواب من منزل إلى آخر، بالإضافة إلى النازحين الذين يعيشون في المخيمات والأسواق ومواقع المدراس .وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تزايد الأمراض التي تنقلها المياه عقب الزلزال بين أكثر من 2,1 مليون سوري يعيشون في شمال غرب البلاد، خاصة في المخيمات المكتظة والمراكز الجماعية .وقال مدير الطوارئ الإقليمي للشرق المتوسط الدكتور ريتشارد برينان إنه يتعين العمل الآن لتجنب المزيد من المرض والوفيات، بما أن اللقاحات ضد الكوليرا يتم تناولها عن طريق الفم فمن الأهمية أن تصل إلى السكان المستهدفين قبل بداية شهر رمضان حيث يصوم البالغون خلال هذا الشهر .وأضاف منذ الإبلاغ عن تفشي وباء الكوليرا لأول مرة في سوريا في سبتمبر الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من خمسين ألف حالة في كل من محافظتي أدلب وحلب، 18% منها في مخيمات النازحين،وانخفض الإبلاغ عن حالات الإصابة بعد الزلزال بنسبة 63% نظراُ لتراجع الرصد والتشخيص .ودعت المنظمة لتكثيف المراقبة والاستجابة للأمراض الوبائية، خاصة مع قدوم فصل الربيع الذي يشهد تحولاً في مسببات الأمراض المنتشرة .// انتهى //18:25ت م0194