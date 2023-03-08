الأحساء 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم مركز الطويلة التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة ، وكان في استقبال سموّه رئيس المركز صالح المري وعدداً من الأهالي.وأكد سموّه خلال لقائه بأهالي مركز الطويلة أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب .من جانبه ثمن رئيس مركز الطويلة صالح المري زيارة سموه للمركز وتفقد احتياجاته.// انتهى //18:34ت م0195