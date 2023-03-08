نجران 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم تعازي القيادة الرشيدة إلى أسرة ابن صمعان، في وفاة شيخ شمل قبيلة آل رشيد الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد.ودعا سموّه -الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مثمناً ما قام به لخدمة الوطن وقيادته بكل تفان وإخلاص، إضافة إلى إسهاماته العديدة في الكثير من الأمور الاجتماعية.من جهتهم عبرّ ذوو المتوفى عن شكرهم للقيادة، ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم وتعازيهم، سائلين –الله- أن يحفظهم من كل مكروه.// انتهى //18:35ت م0196