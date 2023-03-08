القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسبدأت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الدورة (159) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم.ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.ويناقش الاجتماع الوزاري جدول الأعمال الذي يتضمن (9) بنود رئيسة تشتمل عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (158 – 159)، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية (32) المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، وبند آخر حول قضية سد النهضة.كما يتناول جدول الأعمال بندًا حول الشؤون العربية والأمن القومي، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد تجاه انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.كما يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والتقرير السنوي للعام 2022 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.// انتهى //18:36ت م0198