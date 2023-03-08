الدمام 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسعقدت غرفة الشرقية أمس، أعمال الجمعية العمومية للعام المالي2022م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، التي تم خلالها اعتماد القوائم المالية والموازنة التشغيلية والرأسمالية للعام الحالي 2023.وأكد الرزيزاء، أن الغرفة تتحرك وفقًا لخطة إستراتيجية طموحة تتماشى مع الرؤية الوطنية للتنويع الاقتصادي، مضيفاً أن العام الماضي شهد إعداد الغرفة لأكثر من 33 دراسة وبحثًا وتقريرًا وورقة عمل متخصصة وإصدار نحو 25 منتجًا تضمن حالة العلاقات التجارية بين المملكة والدول الأُخرى، وحوالي 20 موضوعًا يمثل مرئيات الغرفة حول التطورات الاقتصادية في البلاد.وأوضح أن عدد المستفيدين من الخدمات والاستشارات القانونية التي يقدمها طاقم الغرفة المختص بلغ 615 مستفيدًا، فيما بلغ عدد قضايا التحكيم التي باشرتها الغرفة حوالي 24 قضية أنهت منها 8 قضايا، وبلغ عدد قضايا الخلافات التجاريَة 23 قضية تم الانتهاء من 16 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الاحتجاج المُسجلة والمنتهية نحو 18 قضية تم إنهاء 6 قضايا منها، إلى جانب تنفيذ مركز التدريب وإعداد القادة 40 برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا، بلغ عدد المستفيدين منه 1733 متدربًا ومتدربةً بعدد أيام تدريبية بلغت 111 يومًا بواقع 475 ساعة تدريبية، ونظم مركز التوظيف 14 لقاءً بالتعاون مع عدد من المنشآت حيث بلغ عدد طالبي العمل فيها 4018 طالب عمل تقدموا إلى 1750 وظيفة بمشاركة 72 شركة، أضافة إلى تدشين غرفة مركز التحكيم.وأشار إلى الخدمات التي قدمتها الغرفة لدعم سيدات الأعمال بالمنطقة حيث نفذ مركز تمكين المرأة بالغرفة العام الماضي 65 برنامجًا وفعالية تنوعت ما بين المحاضرات والندوات وورش العمل، استفدن منها 5600 سيدة، كما قدم المركز 145 خدمة معلوماتية حول جميع النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم 9 برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى توعية ومساعدة صاحبات الأفكار والمشاريع للبدء في مشاريعهن وتنظيم ورش عمل متخصصة بشأن تمكين المرأة في الشركات العائلية، فضلاً عن إقامة منتدى المرأة الاقتصادي2022م، و قدم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 680 استشارة على مدار العام ما بين استشارات إدارية وتسويقية وتأسيسية وفنية، كما نظم المركز 16 محاضرة وورشة عمل ولقاء، وضمن إهتمام الغرفة برأس المال البشري والارتقاء بمستوى الكادر الوظيفي للغرفة وتطوير ببيئة العمل الداخلية تم عقد 14 برنامجًا تدريبيًا عامًا ومتخصصًا استفاد منها 17 موظفًاوحققت لجان الأعمال إنجازات عدة إذ نفذت 63 اجتماعًا إِضافةً إلى 48 اجتماعًا لفرق العمل و19 لقاءً موسعًا، وبلغ عدد المحاضرات وورش العمل التي نظمها قطاع اللجان 77 محاضرة وَورشة عمل فيما بلغ عدد الاستضافات والزيارات ولقاءات المسؤولين 64 لقاءً، فيما بلغ عدد الزيارات للوفود الدبلوماسية والرسمية والشخصيات الهامة للغرفة نحو 26 زيارةً، فيما بلغ عدد مشاركات رجال الأعمال السعوديين في الفعاليات والمناسبات الخارجية نحو 20 وفداً.// انتهى //18:36ت م0199