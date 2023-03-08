الظهران 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسنظم معرض الشرقية للكتاب 2023 ندوة حوارية عن "مفهوم التراث الثقافي غير المادي"، تحدث خلالها كل من المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث رهاف قصاص، ومدير مركز الأبحاث والتطوير في الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الدكتور عبدالإله الطخيس، متناولين خلالها التراث الثقافي غير المادي؛ الذي ينقسم إلى خمسة أنواع، وهي: الفنون الأدائية، القصص الشعبية والأمثال والقصائد والأهازيج، الألعاب الشعبية، الحرف التقليدية، والمأكولات الشعبية .وكشف في بداية الندوة المدير التنفيذي للجمعية رهاف قصاص ، عن دراسة أجرتها الجمعية حول حرفة صناعة البشت الحساوي باليد، مبينةً أن هذه الحرفة بدأت في الانحسار والتناقص بحسب الدراسة، ولم يتبقَ من صناع البشت الحساوي باليد إلا مجموعة قليلة من 7 إلى 10 أشخاص، إلى جانب دخول العديد من العمالة الوافدة في هذه الصناعة، وابتعاد جيل الشباب عنها، مؤكدةً أن وزارة الثقافة عملت على إحيائها عبر العديد من الفعاليات إلى جانب مهرجان البشت الحساوي، والدورات التدريبية التي يقيمها المعهد الملكي للفنون التقليدية للحفاظ على هذا الموروث الثقافي، الذي يندرج ضمن التراث غير المادي للمملكة .من جانبه، أشار الدكتور عبدالإله الطخيس إلى العديد من المكتسبات من إدخال التراث الثقافي غير المادي في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (اليونسكو)؛ ومنها الحصر والتوثيق، ويكون على منصة اليونسكو لتبادل المعرفة مع دول أخرى، حيث نجحت المملكة مؤخراً بتسجيل البن الخولاني السعودي، القط العسيري، حداء الإبل، والخط العربي، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.// انتهى //18:37ت م0200