الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أعداد النساء العاملات في القطاع الصناعي ارتفع إلى 63,892 امرأة سعودية حتى نهاية عام 2022، مقارنة بـ 33 ألف في نهاية عام 2019، مسجلاً ارتفاعاً يتجاوز 93%.وأكّدت الوزارة مواصلة جهودها لتحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي، بما يسهم في خلق وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات من خلال تبني الأتمته، واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل الاعتماد على الوظائف محدودة المهارات، مشيرةً إلى أن المرأة العاملة في القطاع الصناعي أثبتت خلال الأعوام الماضية كفاءتها وقدرتها على المشاركة في العديد من المهام، في ظل ما تحظى به من دعم وتمكين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تعمل الوزارة على زيادة دور المرأة الفاعل في القطاع.وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسبة الأكبر من الموظفات السعوديات في القطاع الصناعي تتمركز في منطقة الرياض بـ28170 عاملة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 15621 عاملة، ويليها منطقة الشرقية بـ 10911 عاملة، ثم منطقة القصيم بـ 2886 عاملة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 2009، ومنطقة عسير بـ 1465 عاملة، ومنطقة جازان بـ 708 عاملات، ومنطقة حائل بـ 662 عاملة، ومنطقة تبوك بـ 532 عاملة، ومنطقة نجران بـ 483 عاملة، منطقة الجوف بـ 204 عاملات، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ 93 امرأة سعودية عاملة.وتشير الوزارة في اليوم العالمي للمرأة إلى دورها المهم وكونها شريكاً أساسياً في التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتؤكد أهمية الاستمرارية بتمكين المرأة في سوق العمل والابتكار؛ الذي يقود إلى تحقيقها لمشاركات تنموية وابتكارية، وإسهامها في المضي قدماً نحو مستقبل صناعي واعد.// انتهى //18:43ت م0202